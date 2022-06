Life

Ρεγγίνα Μακέδου: στο νοσοκομείο ξανά μετά τη μεταμόσχευση

Η ανάρτησή της στο Instagram, για την επανεισαγωγή της στο νοσοκομείο μετά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών.

H Ρεγγίνα Μακέδου με νέα της ανάρτηση ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας της.

Η χορεύτρια, που έχει γίνει viral μέσα από την πλατφόρμα TikTok και συμμετείχε στο χορευτικό σόου Dancing With the Stars, δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία για δεύτερη φορά ενώ πριν από λίγο καιρό, βρέθηκε συμβατός δότης μυαλού των οστών και υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση.

Από επιπλοκές που εμφάνισε, μπήκε ξανά στο νοσοκομείο, αλλά στέλνοντας μήνυμα δύναμης και ελπίδας, τονίζει πως ο αγώνας της αποκατάστασης είναι μεγάλος και δύσκολος, όμως δεν το βάζει κάτω.

Χατακτηριστικά ανέφερε σε story στο Instagram: «Αρχικά σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τις ευχές των γενεθλίων μου, είστε υπέροχοι. Δεύτερον έχω χαθεί γιατί μια μικρή παρενέργεια με οδήγησε πίσω στο νοσοκομείο. Σας το είπα, ο δρόμος της αποκατάστασης είναι μεγάλος και δύσκολος. Δεν κερδίζει με ένα εξιτήριο. Θέλει πολλή υπομονή, πολλή δουλειά και πολλή δύναμη».

