Τούρκος πολιτικός που άνοιξε τη σημαία στο Σύνταγμα: Η Ελλάδα συσσωρεύει όπλα στα νησιά μας

Συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις ο Τούρκος αρχηγός κόμματος που άνοιξε την τουρκική σημαία μπροστά στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του τουρκικού Κόμματος Αλλαγής (TDP) Μουσταφά Σαριγκιούλ, μίλησε για την πράξη του να ανοίξει την Τουρκική σημαία, μπροστά στο κτίριο της ελληνικής Βουλής.

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, τράπηκε σε φυγή όταν τον κυνήγησαν διερχόμενοι που αντιλήφθηκαν την κίνησή του.

Χαρακτηριστικά αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά. Συμμαχεί με την Αμερική, συσσωρεύει όπλα στα νησιά μας και στα σύνορά μας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μιλάει στο αμερικανικό κογρέσο και θέλει όλη την Κύπρο. Πάει και μας παραπονιέται στην Ε.Ε. Ως «Κόμμα Αλλαγής», επιστήσαμε την προσοχή σε αυτόν τον κίνδυνο που προέρχεται από την Ελλάδα».

Στη συνέχεια ανέφερε τον λόγο που τράπηκε σε φυγή μετά την πράξη του: «Πήγαμε στην Αθήνα ώστε να κάνουμε έκκληση στον Έλληνα πρωθυπουργό και στον ελληνικό λαό, μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων. Ξεκινήσαμε τις δηλώσεις αλλά μία ομάδα εχθρών της Τουρκίας θέλησε να μας εμποδίσει. Στη συνέχεια ξεκίνησαν φραστικές επιθέσεις εναντίον μας που αργότερα μετατράπηκαν σε απόπειρα σωματικής επίθεσης» δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Λέγοντας πως το Αιγαίο : «θα πρέπει να είναι μια θάλασσα ειρήνης».

Όπως τόνισε ήθελε να συζητήσει με φιλειρηνικούς σκοπούς και είπε: «Πήγαμε να τους ζητήσουμε: “Ας πούμε αντίο στα όπλα”. Πήγαμε να τους πούμε : “μην σας ξεγελούν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ”. “Η Αμερική σας χρησιμοποιεί και μετά θα σας πετάξει”. Πήγαμε στην Ελλάδα για να πούμε: «Προσέχετε. Η Ε.Ε. και η Αμερική άφησαν την Ουκρανία μόνη της. Μην πέσετε στην παγίδα και έρθετε στην ίδια κατάσταση με την Ουκρανία”.

Πήγαμε να τους πούμε : “Η πολιτική πρέπει να είναι να είναι στο πλευρό της ειρήνης και όχι με τα όπλα”. Δυστυχώς, δεχθήκαμε επίθεση από μια ομάδα υπό την επιρροή της τουρκικής εχθρότητας που προκλήθηκε από Έλληνες πολιτικούς. Δεν αποδίδουμε όμως αυτή την επίθεση στον ελληνικό λαό. Ο τουρκικός και ο ελληνικός λαός δεν θέλει πόλεμο, θέλει ειρήνη. Εμείς ως Τουρκία, είμαστε μια ειρηνική χώρα. Είναι η ειρήνη που μας έδειξε ο μεγάλος Ατατούρκ».

