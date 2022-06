Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Αιματηρή συμπλοκή νεαρών - Συνελήφθησαν και ανήλικοι

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο από όσους ενεπλάκησαν στον καβγά. Τι βρέθηκε σε έναν από τους συλληφθέντες, εκ των οποίων τρεις είναι κάτω των 18 ετών.

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ περίπου 20 νεαρών σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Ήταν περίπου 22:30 όταν ξέσπασε ο άγριος καβγάς μεταξύ δυο ομάδων νεαρών, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο ανήλικοι με αιχμηρό αντικείμενο και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σήμερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία ήταν ανήλικα.

Στην κατοχή του ενός εκ των πέντε βρέθηκε και ένα μαχαίρι.

Πάντως, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ακόμη δεν έχουν καταλήξει στον λόγο της συμπλοκής, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες δεν έχουν δώσει σαφή εικόνα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Συνελήφθησαν πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, πέντε άτομα, εκ των οποίων τρείς ανήλικοι, κατηγορούμενοι για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης, της συμπλοκής και παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χθες, Κυριακή 26 Ιουνίου 2022, έλαβε χώρα συμπλοκή μεταξύ περίπου 20 ατόμων στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανηλίκων.

Αστυνομικοί, που μετέβησαν στο σημείο της συμπλοκής, διενήργησαν αναζητήσεις και στο πλαίσιο αυτών εντόπισαν τους συλληφθέντες, που αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες για τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή, ενώ στην κατοχή ενός εξ’ αυτών βρέθηκε μαχαίρι και κατασχέθηκε.

Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου, ενώ οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

