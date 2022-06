Κόσμος

Η Ρωσία απέλασε 8 Έλληνες διπλωμάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες ειναι οι εξελίξεις στις ελληνορωσικές σχέσεις, με αφορμή την στάση της Ελλάδας μετά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οκτώ Έλληνες διπλωμάτες κηρύχθηκαν persona non grata από το ρωσικό Κράτος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας:

«Στις 27 Ιουνίου κλήθηκε στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ο Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, στον οποίο εκφράστηκε έντονη διαμαρτυρία για την συγκρουσιακή πορεία των ελληνικών Αρχών προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στο καθεστώς του Κιέβου και η ανακήρυξη μιας ομάδας Ρώσων διπλωματών στην Ελλάδα ως ‘persona non grata’.

Στον πρέσβη δόθηκε σημείωμα με ειδοποίηση ότι, ως απάντηση, οκτώ Έλληνες διπλωματικοί υπάλληλοι στη Ρωσία κηρύχθηκαν ‘persona non grata’ και πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός οκτώ ημερών. Πληροφορίες δόθηκαν και για άλλα βήματα που έγιναν από τη ρωσική πλευρά σχετικά με τη λειτουργία ελληνικών αντιπροσωπειών Ρωσία.

Τονίζεται ότι μιλάμε για άμεσες συνέπειες εχθρικών ενεργειών που ξεκίνησαν οι ελληνικές Αρχές. Την πλήρη ευθύνη για αυτό φέρει αποκλειστικά η Αθήνα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συνέχισης της αντιρωσικής πολιτικής επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απαντήσουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: ζευγάρι δεμένο με χειροπέδες πνίγηκε στο λιμάνι (εικόνες)

Δολοφονία στην Ραφήνα: Συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 42χρονου

Μύκονος: Εξιχνιάστηκε η επίθεση στον ξενοδόχο