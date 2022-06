Πολιτική

Ρωσία - Απέλαση Ελλήνων διπλωματών: η απάντηση της Αθήνας στο Κρεμλίνο

Τι αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών για την απόφαση της Μόσχας να κηρύξει ως personae non grata τους 8 διπλωμάτες.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την απόφαση των ρωσικών Αρχών για την κήρυξη οκτώ διπλωματικών στελεχών της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα, καθώς και του Γενικού Προξενείου Μόσχας, ως personae non grata, αναφέρονται τα εξής:

«Εκφράζουμε την έντονη λύπη μας για την απόφαση των ρωσικών Αρχών για την κήρυξη οκτώ στελεχών της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα, καθώς και του Γενικού Προξενείου στη Μόσχα, ως personae non grata.

Δεν υφίσταται καμία βάση για την απόφαση των ρωσικών Αρχών για την απέλαση μελών του προσωπικού ελληνικής διπλωματικής και προξενικής αρχής στη Ρωσία, τα οποία, διακρινόμενα για τον επαγγελματισμό τους και υψηλό αίσθημα ευθύνης, επιτελούσαν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις προβλέψεις των Συμβάσεων της Βιέννης για τις Διπλωματικές και Προξενικές Σχέσεις.

Η Ελλάδα τηρεί στάση αρχής, με γνώμονα το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Eξυπακούεται ότι η Πρεσβεία στη Μόσχα, καθώς και οι Προξενικές Αρχές στη Ρωσία θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια με όλα τα μέσα στη διάθεση τους προκειμένου να συνεχίσουν να επιτελούν την αποστολή τους υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες».

Το απόγευμα της Δευτέρας έγινε γνωστό πως δόθηκε διορία 8 ημερών στους 8 διπλωμάτες για να εγκαταλείψουν το ρωσικό έδαφος.