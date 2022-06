Κοινωνία

Λιμενικό: 24 λέμβοι θα έφερναν 1100 παράτυπους μετανάστες στην Ελλάδα

Τι αναφέρει το Λιμενικό για τα δεκάδες περιστατικά του τελευταίου τριημέρου, με λέβμους που ξεκίνησαν απο τα τουρκικά παράλια για τα ελληνικά νησιά.

Συνολικά είκοσι τέσσερα (24) περιστατικά, κατά τα οποία λέμβοι με περίπου χίλιους εκατόν τριάντα (1.130) αλλοδαπούς επιχείρησαν να εισέλθουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, καταγράφηκαν από τις πρωινές ώρες της 24/6 μέχρι πρωινές ώρες της 27/6 στις θαλάσσιες περιοχές ν. Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω και Ρόδου, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Λιμενικό.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι, μόνο στη ν. Λέσβο επτακόσιοι σαράντα πέντε (745) αλλοδαποί επιχείρησαν να εισέλθουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα σε δεκαέξι (16) περιστατικά.

"Σε όλα τα ανωτέρω περιστατικά, Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης, καθώς και περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ήταν παρόντα στο θαλάσσιο πεδίο εξέλιξης των περιστατικών και ανέλαβαν την διαχείριση των περιστατικών. Κατόπιν έγκαιρου εντοπισμού τους, καμία από τις παραπάνω λέμβους δεν εισήλθε στα Ελληνικά χωρικά ύδατα και άπαντες οι αλλοδαποί επιβαίνοντες περισυλλέγησαν από τουρκικές ακταιωρούς", αναφέρει το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

Η ανακοίνωση καταλήγει "Επισημαίνεται για ακόμα μία φορά ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων εθνικών μέτρων για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης, λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την αποτελεσματική επιτήρηση και προστασία των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποφασιστικότητα, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, έχοντας ως πρωταρχικό του μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα που αποτελεί την ύψιστη επαγγελματική και ηθική υποχρέωση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ".

