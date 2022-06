Παράξενα

Έκανε την οικιακή βοηθό και με υπνωτικά λήστευε ηλικιωμένους

Πώς εξαπατούσε τους ηλικιωμένους και αποσπούσε χρήματα και τιμαλφή.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάστηκαν 4 ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων με χρήση υπνωτικών ουσιών.

Για τις υποθέσεις, συνελήφθη πρωινές ώρες χθες, Κυριακή 26 Ιουνίου 2022, 47χρονη αλλοδαπή και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τους αλλοδαπούς.

Όπως προέκυψε από την έρευνα η 47χρονη δρούσε με συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi). Αρχικά εντόπιζε μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών ηλικιωμένους, οι οποίοι ζητούσαν αποκλειστική οικιακή βοηθό και επικοινωνούσε μαζί τους για να κανονίσει συνάντηση. Κατά τις επικοινωνίες συστηνόταν με ψευδή στοιχεία στα υποψήφια θύματα, ενώ στο πλαίσιο των συναντήσεων επεδίωκε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

Στη συνέχεια και αφού αναλάμβανε τα καθήκοντα της οικιακής βοηθού, προέβαινε συνήθως από την πρώτη κιόλας ημέρα, στην ρίψη υπνωτικών ουσιών σε φαγητά και ροφήματα των ηλικιωμένων και ακολούθως αφαιρούσε από την κατοχή τους και τις οικίες χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

