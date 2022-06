Πολιτισμός

Αγία Σοφία: έσπασαν τα μάρμαρα στο μνημείο της Ορθοδοξίας (εικόνες)

Εικόνες εγκατάλειψης στον ήδη βανδαλισμένο ναό της Αγίας Σοφίας, μετά την μετατροπή του σε τζαμί.

Η Τζουμχουριέτ στην πρώτη της σελίδα αναφέρεται στο «Ατελείωτο μαρτύριο της Αγίας Σοφίας» με υπέρτιτλο «Και τη φορά αυτή έσπασαν τα μάρμαρα της», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας με τίτλο «Σπάζουν τα μάρμαρα στην Αγία Σοφία», σημειώνεται πως συνεχίζεται η καταστροφή στην Αγία Σοφία που μετατράπηκε σε τζαμί από μουσείο.

Η ξεναγός Ozlem Kabasakal δήλωσε πως τα ιστορικά μάρμαρα έσπασαν σε πολλά σημεία εξαιτίας της χρήσης βαριάς πλατφόρμας και επισήμανε «Αυτή η ιστορική δομή καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό».

Η εφημερίδα σημειώνει πως πριν από ένα μήνα έφερε στο φως το θέμα της παραμέλησης της Αγίας Σοφίας, το οποίο και δεν φεύγει από την επικαιρότητα καθώς δεν λαμβάνονται μέτρα.

Τα μηχανήματα X-ray στη είσοδο του κτιρίου που δεν λειτουργούσαν από τότε που μετατράπηκε σε τέμενος, ενεργοποιήθηκαν εδώ και δύο εβδομάδες. Οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να προειδοποιούν τις γυναίκες που εισέρχονται δίχως μαντίλα, καθώς και όσους επιχειρούν την είσοδο με απρεπή ενδυμασία.

Η πόρτα εισόδου είναι κατά καιρούς κλειστή προκειμένου να ελέγχεται το πλήθος στο εσωτερικό.

Ωστόσο, είναι ορατό πως τα μάρμαρα που ήταν ήδη σπασμένα σε κάποια σημεία και βρίσκονται στην αυτοκρατορική διαδρομή στην πόρτα εξόδου, έχουν και σε άλλα σημεία σπάσει.

Η ξεναγός Ozlem Kabasakal ισχυρίζεται πως έφεραν μηχάνημα καθαρισμού, με αποτέλεσμα τα ιστορικά μάρμαρα να σπάσουν σε πολλά σημεία.

Όπως είπε «Το ιστορικό αυτό κτίριο έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή. Όταν η Αγία Σοφία ήτα μουσείο, οι επισκέψεις πραγματοποιούνταν με μεγάλο σεβασμό. Αυτή τη στιγμή το εσωτερικό της μοιάζει με πανηγύρι».

