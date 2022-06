Οικονομία

Επιδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις: άνοιξε η πλατφόρμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Σε εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ ανέρχεται το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0".

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα (https://digitalsme.gov.gr) για τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Πρόκειται για έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 445.000.000 ευρώ.

Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε Κοινή Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη.

Η δράση, που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), αφορά στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα σε: ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, συστήματα τηλεργασίας, επιχειρηματική αναλυτική, αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των πραγμάτων, παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, συστήματα κυβερνοασφάλειας, υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υποδείγματα και λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Η δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, κατανέμεται σε τρία επιμέρους προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MμE»

Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές».

Το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MμE», ύψους 180 εκατ. ευρώ, παρέχει επιταγές (vouchers), που θα διατεθούν για την απόκτηση – μέσω αγοράς ή μίσθωσης – νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.

Μέσω του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ύψους από 200.000 έως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud.

Τέλος, με το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», ύψους 165 εκατ. ευρώ, ενισχύεται η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Όταν πριν ένα χρόνο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε στην πρόεδρο της Επιτροπής το Σχέδιο “Ελλάδα 2.0”, είχαμε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα, με τη στήριξη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορεί να αλλάξει υπόδειγμα. Με μια συμπαγή στρατηγική και με έξυπνη μόχλευση του Ταμείου Ανάκαμψης, η δημιουργικότητα των Ελλήνων αναδεικνύεται και ενισχύεται στις περισσότερες πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας. Στο “κατώφλι” της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, οι επιχειρήσεις στηρίζονται, προκειμένου να αποκτήσουν καινοτόμα εργαλεία και να πρωτοπορήσουν στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, επισήμανε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι από τις πλέον εμβληματικές δράσεις που υλοποιούνται με πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Τα τρία προγράμματα που την απαρτίζουν, κι άνοιξαν για υποβολή αιτήσεων, έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 445 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την πρωτοβουλία θα υπερβούν τις 200.000. Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται, με πράξεις, πως το “Ελλάδα 2.0” είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που απευθύνεται στους πολλούς και στηρίζει τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα».

