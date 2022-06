Κοινωνία

Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: το αίτημα αποφυλάκισης και η κατάθεση - “κλειδί” για την Ίριδα

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος για την ανησυχία της πως θα κατηγορηθεί για τους φόνους και των τριών παιδιών της, το νέο πόρισμα και την νέα μαρτυρία της Δήμητρας Πισπιρίγκου.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Δευτέρα ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθων Παπαδόπουλος, ο οποίος επανέλαβε πως η προφυλακισμένη ως παιδοκτόνος για την δολοφονία της Τζωρτζίνας, ανησυχεί ότι θα κατηγορηθεί και για τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας, για τους οποίους αρνείται πως έχει κάποια εμπλοκή.

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, η Ρούλα Πισπιρίγκου περιμένει την κλήτευση της για να καταθέσει για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της, με τον συνήγορο να τονίζει πως ακόμη δεν έχει λάβει γνώση του νέου πορίσματος για τα αίτια θανάτου των παιδιών

«Περιμένουμε να λάβουμε το νέο πόρισμα των κ. Καρακούκη και Καλόγρηα για να δούμε εάν αξιολογούνται νέα στοιχεία ή εάν υπάρχει αξιολόγηση των παλιών στοιχείων με άλλο τρόπο», είπε μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαδόπουλος.

Ακόμη, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Δήμητρα Πισπιρίγκου, η αδελφή της, δεν κάλυψε πλήρως την προφυλακισμένη αδελφή της, στην κατάθεση της για τον θάνατο της Ίριδας, που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας και σύμφωνα με όσα έχουν πει οι δύο αδελφές, την βρήκαν νεκρή στην κούνια της.

«Η αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου επιβεβαίωσε με την κατάθεση της όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα», είπε χαρακτηριστικά ο συνήγορος.

Πάντως, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι σύντομα θα υποβληθεί αίτημα αποφυλάκισης, σε ότι αφορά την κατηγορία για δολοφονία της Τζωρτζίνας, λέγοντας ότι «για την δικογραφία που αφορά την απώλεια της Τζωρτζίνας, περιμένουμε αφού ολοκληρωθούν όλα τα δεδομένα και δώσουμε απάντηση για όλα, να ασκήσουμε το δικαίωμα κάθε κατηγορούμενου και θα υποβάλλει αίτημα αποφυλάκισης».

