Πλεύρης: συγκέντρωση αντιεμβολιστών έξω από το σπίτι του

Το περιστατικό έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας.

Ο Θάνος Πλεύρης έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του στο Twitter πως αντιεμβολιαστές συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του.

Συγκεκριμένα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας: “Έξω από το σπίτι μου που βρίσκεται η γυναίκα μου και τα δυο μου παιδιά έχουν συγκεντρωθεί αντιεμβολιαστές και «Διαδηλώνουν» εναντίον της οικογένειας μου. Στοχοποιείται η οικογένεια μου για τις υπουργικές μου αποφάσεις. Αναμένω την αυτονόητη καταδίκη από όλο τον Πολιτικό Κόσμο”.

«Το να στοχοποιούνται οικογένειες πολιτικών για τις πολιτικές τους αποφάσεις είναι απαράδεκτο, και κατάφωρα αντιδημοκρατικό. Αναμένουμε την ξεκάθαρη καταδίκη απο ολες τις πολιτικες δυναμεις, της στοχοποίησης της οικογένειας του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη απο αντιεμβολιαστές που διαδηλώνουν έξω από το σπίτι του», αναφέρει η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωση της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Η οποιαδήποτε προσωπική στοχοποίηση πολιτικών προσώπων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του υπουργού Υγείας, είναι πράξη απαράδεκτη. Υπουργοί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αυτές τις πρακτικές τις οποίες ακόμα και σήμερα η ΝΔ αρνείται να καταδικάσει».

