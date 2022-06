Πολιτική

Ερντογάν: δεν θα διστάσουμε να κάνουμε βήματα σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Προκλητικός και απειλητικός για ακόμη μια φορά εμφανίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος. Τι είπε για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες και την επικείμενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Δεν θα διστάσουμε να κάνουμε βήματα στη Μεσόγειο και το Αιγαίο, δήλωσε την Δευτέρα ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, ενώ είπε ότι οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις έρευνες και τις γεωτρήσεις στην Μεσόγειο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του, έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «δεν διστάσαμε και δεν θα διστάσουμε να κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα στην Μεσόγειο και το Αιγάιο».

Προσέθεσε ότι «η άσκηση Εφές 2022 ολοκληρώθηκε με επιτυχία με μια δραστηριότητα που δίνει εμπιστοσύνη στους φίλους μας και φόβο στους εχθρούς μας».

«Εκφράζουμε για άλλη μια φορά ότι οποιαδήποτε δομή δεν σέβεται τις ανησυχίες της χώρας μας για την ασφάλεια και τους αναπτυξιακούς στόχους δεν μπορεί να επωφεληθεί με κανέναν τρόπο από τη δύναμη που έχουμε» είπε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι «είμαστε αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και στη Μεσόγειο με τα 4 γεωτρητικά και 2 σεισμικά ερευνητικά πλοία μας προκειμένου να βρούμε νέες πηγές».





Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όπου μεταβαίνει αύριο, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «θα δείξουμε στους συνομιλητές μας την υποκρισία που επιδεικνύεται σχετικά με τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το PKK, το YPG και το FETO, με έγγραφα και εικόνες», χωρίς να κάνει καμιά αναφορά στα ελληνικά νησιά.

Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε το θέμα της Συρίας, λέγοντας πως όταν ολοκληρωθούν κάποιες ελλείψεις στον διάδρομο ασφάλειας, θα ξεκινήσουν επιχειρήσεις στη Συρία.

