ΗΠΑ: εκτροχιασμός τρένου στο Κάνσας (εικόνες)

Πώς συνέβη ο εκτροχιασμός του τρένου. Φόβοι για πολλούς νεκρούς.

Ένα επιβατηκό τρένο εκτροχιάστηκε στο Κάνσας τον ΗΠΑ το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολλοί είναι τραυματίες και υπάρχουν φόβοι για αρκετούς νεκρούς.

Tο τρένο ταξίδευε από το Σικάγο στο Λος Αντζελες.

Σύμφωνα με την εταιρεία του τρένου, επέβαιναν σε αυτό 243 επιβάτες, Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ατύχημα έγινε όταν το τρένο χτύπησε ένα φορτηγό σε διάβαση και στη συνέχεια εκτροχιάστηκε.

