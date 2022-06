Υγεία - Περιβάλλον

“Άγιος Σάββας” - Ράπτη: προσλήψεις για ψυχοκοινωνική υποστήριξη καρκινοπαθών κατ’ οίκον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Υφυπουργός Υγείας για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και του προσωπικού του Νοσοκομείου, που έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» επισκέφθηκε την Δευτέρα η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της διοικήτριας κ. Όλγας Μπαλαούρα και των διευθυντών της Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Θ. Κορμά, του Παθολογικού Τομέα κ. Χ. Ζαμπάτη, του Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γρ. Κουτούφαρη, της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας κ. Ελισ. Γρουζή, της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Καλ. Τζαμούρια και του ψυχολόγου κ. Δ. Χάρου, έγινε ενημέρωση για τις δράσεις του νοσοκομείου.

Το ΓΑΟΝ «Άγιος Σάββας», πέραν των ιατρικών υπηρεσιών, παρέχει και ψυχοκοινωνική υποστήριξη με 1 ψυχίατρο, 4 ψυχολόγους, και 3 κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι εξυπηρετούν νοσηλευόμενους, εξωτερικούς ασθενείς που κάνουν θεραπείες και συγγενείς τους, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στο νοσοκομείο αντιμετωπίζονται περίπου 600 περιστατικά το χρόνο, και η υποστήριξη παρέχεται στα στάδια της διάγνωσης, των χημειοθεραπειών, και του τελικού σταδίου, που είναι και το πιο δύσκολο για τις οικογένειες.

Αμέσως μετά την ενημέρωση, η υφυπουργός δήλωσε:

«Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη αποτελεί προτεραιότητα μας. Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του νοσοκομείου, ενισχύοντας το προσωπικό με προσλήψεις. Μέσω των προσλήψεων θα δοθεί η δυνατότητα να παρέχεται και κατ’ οίκον ψυχοκοινωνική υποστήριξη, παράλληλα με την ιατρική κατ’ οίκον φροντίδα, που λαμβάνουν ήδη οι ασθενείς.

Για το λόγο αυτό, θα συμπεριλάβουμε Τμήμα Ψυχολόγων στον Οργανισμό του νοσοκομείου, που προωθείται από το Υπουργείο μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια έχει επιβαρυνθεί επιπλέον και λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

Στη μάχη για τον καρκίνο, είμαστε όλοι σύμμαχοι. Είναι μια μάχη που μπορούμε να κερδίσουμε!».

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: το αίτημα αποφυλάκισης και η κατάθεση - “κλειδί” για την Ίριδα

Θεσσαλονίκη: μάνα και γιός, δεμένοι με χειροπέδες, πνίγηκαν στο λιμάνι (εικόνες)

Μαντζούρανης: ο Αγαπητός δεν υπέγραψε για την Μαλένα - Τον επιβεβαίωσε το νέο πόρισμα