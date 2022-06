Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: Χιλιάδες κρούσματα στην Ευρώπη

Ο ΠΟΥ αποφάσισε να μην κηρύξει παγκόσμια κατάσταση εκτάκτου ανάγκη, αλλά κάλεσε σε επαγρύπνηση.

Πάνω από 3.400 κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων κι ένας θάνατος αναφέρθηκαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως την Τετάρτη, τα περισσότερα από κράτη της Ευρώπης, ενημέρωσε ο θεσμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, χθες Δευτέρα.

Ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι από τη 17η Ιουνίου, τού αναφέρθηκαν 1.310 νέα κρούσματα από οκτώ νέες χώρες.

Μολονότι η ευλογιά των πιθήκων εξαπλώνεται σε χώρες όπου δεν θεωρείται ενδημική, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να μην κηρύξει παγκόσμια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, είπε πάντως πως το ξέσπασμα τον ανησυχεί, καλώντας σε επαγρύπνηση.

