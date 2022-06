Κοινωνία

Σαντορίνη – “Διονύσιος Σολωμός”: Δυστύχημα μέσα στο γκαράζ

Ένας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του μέσα στο γκαράζ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια του δυστυχήματος, που σημειώθηκε εντός του γκαράζ του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου "Διονύσιος Σολωμός" στο λιμάνι της Θήρας που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 55χρονου οδηγού φορτηγού οχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος οδηγός στην προσπάθεια να συνδέσει και να απομακρύνει ρυμούλκα φορτηγού από το γκαράζ του πλοίου χτυπήθηκε πιθανότατα από το ίδιο το φορτηγό η τη ρυμούλκα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θήρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τη Λιμενική Αρχή Θήρας.

