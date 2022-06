Κόσμος

ΗΠΑ: νεκροί και δεκάδες τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου

Μεταξύ των νεκρών και ο οδηγός του φορτηγού που συγκρούστηκε με το τρένο με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό του.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικός συρμός της επιχείρησης σιδηροδρομικών μεταφορών Amtrak συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην πολιτεία Μιζούρι με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν η μηχανή και πολλά βαγόνια, ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας των κεντρικών ΗΠΑ.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως έχουμε τρεις νεκρούς, δύο στο τρένο και έναν στο απορριμματοφόρο φορτηγό», διευκρίνισε ο Τζάστιν Νταν, εκπρόσωπος της τροχαίας του Μιζούρι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο συρμός, ο οποίος εκτελούσε δρομολόγιο από το Λος Άντζελες (Καλιφόρνια) στο Σικάγο (Ιλινόι), «εκτροχιάστηκε όταν συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο φορτηγό σε επίπεδη διάβαση» στο Μέντον, στο βόρειο Μιζούρι, χθες Δευτέρα στις 13:42 (τοπική ώρα· 21:42 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η Amtrak σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Πάνω από 240 επιβάτες και 12 υπάλληλοι της σιδηροδρομικής εταιρείας επέβαιναν στο τρένο. Στην ισόπεδη διάβαση δεν υπήρχε φανάρι, ούτε είχαν εγκατασταθεί αυτόματα μέσα ελέγχου της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται ακόμη «στο στάδιο της προανάκρισης», διευκρίνισε ο κ. Νταν, υποσχόμενος ότι θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες.

Εντυπωσιακές εικόνες –βίντεο και φωτογραφίες– που αναρτήθηκαν από επιβάτες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν πολλά από τα βαγόνια να έχουν ανατραπεί και να κείτονται στο πλάι, δίπλα στις σιδηροτροχιές, ή επιβάτες που βγαίνουν από παράθυρα του συρμού με φόντο αγροτικό τοπίο. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητά τους. Τουλάχιστον ένα από τα βίντεο μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Προχθές Κυριακή, άλλος συρμός της Amtrak συγκρούστηκε με όχημα σε ισόπεδη διάβαση χωρίς αυτόματες μπάρες στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, σημείωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

