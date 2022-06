Κόσμος

Βίασαν ομαδικά μητέρα και κόρη μέσα σε αυτοκίνητο εν κινήσει

Την καταγγελία έκανε η μητέρα σε αστυνομικό τμημα, όπου διαπιστώθηκε η κακοποίηση στην ίδια και στο 6χρονο κοριτσάκι της.

Ένα ακόμη ανατριχιαστικό περιστατικό βιασμού συνέβη στην Ινδία, μετά την καταγγελία από 13χρονη, ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, πήγε να το καταγγείλει στην αστυνομία και την ξαναβίασε αστυνομικός.

Εν προκειμένω, θύματα είναι μία μητέρα με την 6χρονη κόρη της, οι οποίες υπέστησαν βιασμό, όταν δέχτηκαν να τις γυρίσουν σπίτι μία ομάδα ανδρών με αυτοκίνητο.

Εκεί, ο οδηγός με το όνομα Σονού, όπως είπε η μητέρα και οι υπόλοιποι άντρες βίασαν τη γυναίκα και την κόρη της στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν εν κινήσει και στη συνέχεια τις παράτησαν κοντά σε ένα κανάλι, ανέφερε η αστυνομία.

Η μητέρα κατάφερε να φτάσει στο κοντινό αστυνομικό τμήμα, όπου κατήγγειλε τον βιασμό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε μαζί με την κόρη στο νοσοκομείο Roorkee, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τη σεξουαλική επίθεση.

Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει ακόμη να εντοπίσει τον ύποπτο και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

