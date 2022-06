Πολιτική

Πλεύρης για Πολάκη: Χυδαία η επίθεση που μου έκανε

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας για την τέταρτη δόση εμβολίου στις ηλικίες 30-59 και το πρόγραμμα του οικογενειακού γιατρού.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλέυρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» αναφέρθηκε στο περιστατικό με τις διαμαρτυρίες υγειονομικών έξω από το σπίτι του, εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτηση του.

«Από τον Φεβρουάριο η κεντρική είσοδος του Υπουργείου Υγείας είναι αποκλεισμένη από ανεμβολίαστους υγειονομικούς που διαμαρτύρονται και δεν μπορώ να μπω στο γραφείο μου από αυτή την είσοδο. Είναι μια διαμαρτυρία που καταλαβαίνω και δέχομαι. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τι δουλεια έχει αυτή η μειοψηφία να πάει να διαμαρτυρηθεί έξω από το σπίτι μου, όπου βρίσκεται μόνο η γυναίκα μου και τα δυο ανήλικα παιδιά μου», είπε ο κ. Πλέυρης, για να συμπληρώσει με νόημα, «σήμερα το πρωί την ώρα που έφευγα από το σπίτι μου, με ρώτησε ο επτάχρονος γιός μου αν αυτοί που ήρθαν χτες και φώναζαν, θα έρθουν και σήμερα».

Στη συνέχεια ο κ. Πλεύρης, αφού αναφέρθηκε στην απερίφραστη καταδίκη αυτής της διαμαρτυρίας και από τον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για την κόντρα με τον κ. Πολάκη, χαρακτηρίζοντας χυδαία την επίθεση που δέχθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του.

«Ο κ. Πολάκης μου επιτέθηκε για την αύξηση στα ακίνητα και τις καταθέσεις μου τον τελευταίο χρόνο, χωρίς να μπει καν στον κόπο να δει πως προέρχονται από την κληρονομιά, καθώς έχασα τη μητέρα μου σε τροχαίο και για το λόγο αυτό η επίθεση του ήταν χυδαία», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης

Σε ότι αφορά το άνοιγμα της πλατφόρμας για την τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, για την ηλικιακή ομάδα 30-59, ξεκαθάρισε πως η σύσταση για το εμβόλιο αφορά τους άνω των 60 και τις ευάλωτες ομάδες, ενώ σε όλους τους άλλους δίνεται η δυνατότητα να το κάνουν εάν το θέλουν, αλλά δεν υπάρχει σύσταση για αυτούς.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε πως θα πρέπει να υπάρξει μια κεντρική κατεύθυνση από τον ECDC, από τον προσεχή Σεπτέμβριο, όπως υπήρξε μέχρι τώρα για θέματα εμβολιασμού, η οποία δεν υπάρχει για το τέταρτο εμβόλιο.

Σε ότι αφορά τον οικογενειακό γιατρό, ο κ. Πλεύρης είπε ότι όλες οι υπηρεσίες που θα παρέχει θα είναι δωρεάν για τους πολίτες. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα εξασφαλιστεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός γιατρών που υπολογίζεται σε 5.500, καθώς προβλέπονται ισχυρά οικονομικά κίνητρα και ο κάθε γιατρός θα μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι 2.000 ασφαλισμένους.

Σε ότι αφορά τις ποινές που θα ισχύσουν για τις τιμές των φαρμάκων και το κόστος των εξετάσεων για όσους δεν γραφτούν στο πρόγραμμα, ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε πως οι ασφαλισμένοι θα επιβαρύνονται μόνο αν δε γραφτούν, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στον γιατρό της επιλογής τους μετά την εγγραφή.

