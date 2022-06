Life

“The 2Night Show” - Σωπρανίδης: Ήμουν κλινικά νεκρός για τρεις ημέρες (βίντεο)

Τι εξομολογήθηκε για την περιπέτεια υγείας του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το “The 2Night Show”.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, υποδέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας, τον Λεωνίδα Σωπρανίδη, αθλητή του Kick Boxing.

Μεταξύ άλλων, ο αθλητής, μοιράστηκε στο "The 2night Show" την μάχη που έχει δώσει με τον διαβήτη, την αγάπη για τον πατέρα του και τον πρωταθλητισμό.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όταν ήμουν δύο ετών, έπεσα σε κώμα από το σακχαρώδη διαβήτη από ιατρικό λάθος γιατί είχα καιρό υπεργλυκαιμία κι οι γιατροί έλεγαν για αμυγδαλές. Με έβαλαν στο χειρουργείο και το κατάλαβαν κατά λάθος. Ήμουν κλινικά νεκρός για τρεις ημέρες κι οι γιατροί είπαν ότι έχω πάθει μεγάλη ζημιά κι ότι αν ζήσω θα είμαι φυτό. Δεν έδιναν ελπίδες στον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου τους είπε ότι αυτός μια μέρα θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο μπαμπάς μου είναι θεότρελος και είναι ο λόγος που βρίσκομαι σε αυτό το μικρό σκαλοπάτι που είμαι αυτή τη στιγμή και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να πάω πιο ψηλά γιατί αυτός με μύησε στην πυγμαχία, μου έβαλε το μικρόβιο να ασχοληθώ με αυτό το άθλημα. Στη Γερμανία παλιότερα ασχολήθηκε ο ίδιος με την πυγμαχία, δεν έκανε πρωταθλητισμό γιατί ηλικιακά ήταν μεγάλος, αλλά είναι πιο κολλημένος από μένα με το συγκεκριμένο άθλημα, γι’ αυτό και ξεκίνησα».

Και πρόσθεσε ο Λεωνίδας Σωπρανίδης: «Οι γιατροί του έλεγαν ότι είναι τρελός και ότι δεν γίνεται το παιδί να ξυπνήσει και να γίνει αθλητής και πρωταθλητής».

Στο ερώτημα τί πρέπει να προσέχει κάποιος με τη δική του ασθένεια απάντησε: «Εγώ αρχικά είμαι ινσουλινοεξαρτώμενος. Κάνω ινσουλίνη κάποιες φορές την ημέρα βάσει γευμάτων και διατροφής από 2 χρονών. Υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι δεν πρέπει να ανοίγεις πληγές, να χτυπάς γιατί δύσκολα επουλώνονται. Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο γιατί από τη στιγμή που αθλούμαι και βγαίνουν οι εξετάσεις καθαρές, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην υγεία που να με επιβαρύνει».

