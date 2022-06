Life

“Το Πρωινό”: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια του συζύγου της (βίντεο)

Τι δήλωσε συντετριμμένη στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 η Δέσποινα Μοιραράκη για την κηδεία του συζύγου της.

Η Δέσποινα Μοιραράκη, περνά στιγμές πένθους καθώς πριν από λίγες ημέρες, έφυγε από τη ζωή ο σύζυγός της, Γιάννης Κοντούλης, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Δηλώσεις έκανε η συντετριμμένη Δέσποινα Μοιραράκη, στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, για την τραγική αυτή απώλειά της.

Χαρακτηριστικά ανέφερε σε συνομιλία με τον Γιώργο Λιάγκα λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής: "Ο πόνος μου είναι τεράστιος. Έχασα τη ζωή μου. Έχασα τον άνθρωπό μου. Έχασα το στήριγμά μου. Η κηδεία του Γιάννη μου θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι με τιμές Ναυτικού. Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα υπέρ της "Ελπίδας" σύλλογος φίλος παιδιών με καρκίνο. Επιθυμία της οικογένειας είναι δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ να σεβαστούν την ιερότητα της στιγμής και να με αφήσουν μόνη μου να αποχαιρετίσω τον αντρούλη μου."

