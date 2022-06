Αθλητικά

Wimbledon – Καλίνινα: Παίζω για να ξαναχτίσω το σπίτι των γονιών μου στην Ιρπίν

Η Ουκρανή τενίστρια μίλησε για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν και το οικογενειακό της σπίτι.

Η Ανχελίνα Καλίνινα, έχει ένα επιπλέον κίνητρο για να διακρίνεται στα κορτ του πλανήτη. Η Ουκρανή τενίστρια, συμμετέχει στο Γουίμπλεντον και όπως δήλωσε, θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα της από το αγγλικό Grand Slam, προκειμένου να ανοικοδομήσει το σπίτι των γονέων της, που καταστράφηκε από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, στην πόλη Ιρπίν.

«Το σπίτι τους δέχθηκε επίθεση, υπάρχουν μεγάλες τρύπες σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά η Καλίνινα, η οποία στις 21 Ιουνίου, νίκησε την Μαρία Σάκκαρη, στην πρεμιέρα του τουρνουά του Ιστμπουρν και πρόσθεσε.

«Πρέπει να ξανακτισθεί. Δεν μπορούν πια να ζήσουν σε αυτό. Βρίσκονται στο διαμέρισμά μου, όπου είναι και ο σύζυγος μου. Είναι ασφαλείς και αβλαβείς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η νίκη ή η ήττα εδώ, μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα».

Η Καλίνινα, η οποία βρίσκεται στο Νο 29 της παγκόσμιας κατάταξης, νίκησε στην πρεμιέρα του Γουίμπλεντον, την Αννα Μποντάρ με 4-6, 6-2, 6-4 και στον επόμενο γύρο, θα αντιμετωπίσει τη συμπατριώτισσά της Λέσια Τσουρένκο.

