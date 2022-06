Αθλητικά

Λυκογιάννης: Μετακομίζει… από την Κάλιαρι στη Μπολόνια

Ο διεθνής μπακ – χαφ απέρριψε την προσφορά της ομάδας της Σαρδηνίας και συμφώνησε με την Μπολόνια, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης μένει ελεύθερος από την Κάλιαρι στο τέλος Ιουνίου, έχει αρνηθεί προτάσεις επέκτασης της συνεργασίας του με την ομάδα της Σαρδηνίας και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπολόνια, με την οποία συμφώνησε σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 29χρονος διεθνής αριστερός μπακ-χαφ τον Ιανουάριο του 2018 είχε κάνει το μεγάλο βήμα στη Serie A, αφήνοντας τη Στουρμ Γκρατς, η οποία τον είχε αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό.

Συνολικά με την Κάλιαρι κατέγραψε 109 συμμετοχές, σημειώνοντας πέντε γκολ και επτά ασίστ, ενώ είναι και έξι φορές διεθνής με την εθνική ομάδα.

