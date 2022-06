Συνταγές

Σικελιάνικη πίτσα ταψιού με πεπερόνι από τον Γιώργο Παπακώστα (βίντεο)

Τα μυστικά για αφράτη και λαχταριστή πίτσα, μοιράστηκε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Μία πεντανόστιμη και εύκολη συνταγή, μοιράστηκε ο Γιώργος Παπακώστας, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Επιπλέον μοιράστηκε μυστικά και τιπς για τέλεια και αφράτη ζύμη για πίτσα, που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους.

Δείτε στο βίντεο τη συνταγή και την εκτέλεση για λαχταριστή σικελιάνικη πίτσα ταψιού με πεπερόνι:

