Πολιτική

Ερντογάν: Η πόρτα έκλεισε για τον Μητσοτάκη και την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν, με τον οποίο αναμένεται να συναντηθεί στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στη Μαδρίτη, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επανήλθε στους υψηλούς τόνους απέναντι στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέροντας σε δηλώσεις του ότι «δεν είναι δυνατόν να έχω διμερή συνάντηση με τον Μητσοτόκη. Είχαμε μια υψηλού επιπέδου συνάντηση στρατηγικού συμβουλίου με την Ελλάδα, την ακυρώσαμε. Δεν είναι πλέον δυνατό να γίνει μια συνεδρίαση ως υψηλού επιπέδου στρατηγικό συμβούλιο».

«Αυτή η δουλειά έχει τελειώσει. Τελείωσε, κλείσαμε αυτή την πόρτα. Από εδώ και πέρα ας βάλουν τάξη μόνη τους», συμπλήρωσε ο κ. Ερντογάν,

Νωρίτερα ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να συναντηθούν σήμερα το βράδυ ή αύριο στην Μαδρίτη, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην Ατλαντική Συμμαχία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν θέλει λόγια, αλλά πράξεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην του

Κορονοϊός – Τζανάκης: Μπορεί να φτάσουμε τα 30000 κρούσματα στα μέσα Ιουλίου

Σαντορίνη – “Διονύσιος Σολωμός”: Δυστύχημα μέσα στο γκαράζ