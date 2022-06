Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022: ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

Οι μαθητές μπορούν να μπουν στη σελίδα του Υπουργείου και να δουν τη βαθμολογία τους.

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγη ώρα τα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για το 2022 στις οποίες έκαναν αίτηση συμμετοχής, περίπου 100.000 μαθητές.

Οι καταστάσεις με τους βαθμούς που αναρτήθηκαν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Την ίδια στιγμή, όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

