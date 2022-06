Life

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Τα τελευταία επεισόδια της σειράς "Άγριες Μέλισσες" είναι πολύ "δυνατά".

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1

Το γλέντι για τον γάμο του Κωνσταντή και της Δρόσως γίνεται σε κλίμα χαράς κι ευτυχίας.

Ο Ζάχος με τον Πέτρο προσπαθούν να εμποδίσουν την απόδραση του Ακύλα, ενώ η εκατέρωθεν επίθεση καταλήγει σε μακελειό.

Όλοι είναι ανάστατοι με την απόδραση, ενώ η οικογένεια του Ακύλα προσπαθεί να βρει που έχει κρύψει τα λεφτά του.

Ο Δούκας, με τη συμβολή του Ζάχου και του Πέτρου, πείθει το Διαφάνι να δεχτεί τη βοήθειά του για να προστατευτούν όλοι από ενδεχόμενη επίθεση του Ακύλα.

Η Μυρσίνη θα ανακαλύψει κάτι για το παρελθόν του γιου της, Σέργιου, που θα τη σοκάρει.

