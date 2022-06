Life

DIME Awards 2022: Το VICE Greece κέρδισε 5 βραβεία

Ακόμη πέντε κορυφαίες διακρίσεις για το VICE Greece, στα Digital Media Awards 2022.

Tο VICE Greece πρωταγωνίστησε για μία ακόμη χρονιά στα Digital Media (DIME) Awards, κατακτώντας πέντε βραβεία DIME στη φετινή απονομή. Το VICE Greece δημιουργήθηκε το 2014 μέσα από τη συνεργασία του VICE Media Group με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους μετόχους του αμερικανικού κολοσσού.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουνίου από την Boussias και στο VICE Greece απονεμήθηκαν 1 πλατινένιο, 1 χρυσό, 2 αργυρά και 1 χάλκινο βραβείο για τα αιχμηρά και καθηλωτικά ρεπορτάζ του. Την κριτική επιτροπή αποτέλεσαν 28 επαγγελματίες του χώρου των Digital Media: publishers, developers, διαφημιστές και διαφημιζόμενοι.

Το VICE Greece συνεχίζει την παράδοση, έχοντας ήδη στη φαρέτρα του πάνω από 30 βραβεύσεις, πανελλαδικά αλλά και διεθνώς, για το πρωτοποριακό ρεπορτάζ του. Μερικά από αυτά είναι: το DIME Digital Medium of the Year 2021 Award, το Platinum «Digital Media Award» στην κατηγορία Best Original Reporting/Covid-19 και άλλα 7 Χρυσά «Digital Media Award» στην ίδια κατηγορία Best Original Reporting, το Τιμητικό Βραβείο «Reporter without Borders», το European Migration Media Report για «Best Online Reporting», το Kinsale Shark Award στην κατηγορία «Best News/Current Affairs/Factual International Promo» και πολλά ακόμη.

Η επιτυχία του VICE Greece έρχεται λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη διάκριση του Vice Media Group στο Cannes Lions International Festival of Creativity, όπου κέρδισε 25 βραβεία, αριθμό ρεκόρ. Συνολικά, αυτά τα βραβεία έφεραν το VICE στη δεύτερη θέση, πίσω από το Burger King και μπροστά από την Apple, στον διαγωνισμό για το δημιουργικό εμπορικό σήμα της χρονιάς.

Με θέματα που μιλούν στην καρδιά της Generation Y και Ζ, το VICE Greece, όπως και το VICE Media Group αναζητά την πληροφορία στην πρωτογενή της μορφή, χωρίς ερμηνείες, χωρίς κλισέ και χωρίς συναισθηματικούς εκβιασμούς. Καθημερινά, το VICE Greece δημοσιεύει video και editorial σχετικά με την τρέχουσα ειδησεογραφία, τη μουσική, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και τον αθλητισμό. Το περιεχόμενό του φτάνει κάθε μήνα σε περισσότερους από 1,8εκ. θεατές και αναγνώστες από όλες τις πλατφόρμες (Τηλεόραση, ΟΤΤ, WebSite, Facebook, Instagram, Twitter & YouTube).

Ο Marco Struecker, Managing Director SEE, VICE Media Group, δήλωσε: «“Ρεπορτάζ και ντοκιμαντέρ που καταγράφουν την πραγματικότητα όπως είναι”. Αυτή είναι η αδιαπραγμάτευτη αρχή του VICE Greece - αρχή που μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι που την υπηρετούμε μέσα από τις δημοσιογραφικές μας έρευνες. Για αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη μοναδική ομάδα μας, που για άλλη μια χρονιά κατάφερε να διαπρέψει στα DIME Awards, κερδίζοντας πέντε βραβεία. Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στο εξαιρετικό φωτορεπορτάζ για το σινεμά στο Λβιβ της Ουκρανίας που μετατράπηκε σε κέντρο εκπαίδευσης για όσους θέλουν να πολεμήσουν, που έλαβε το “Platinum Βραβείο” στην κατηγορία “Ανάπτυξη και Διαχείριση Online Περιεχομένου” και το “Gold Βραβείο” στην κατηγορία “Best Photo Reporting / Storytelling ”. Αλλά και στα αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ για την “Πρώτη Ευρωπαϊκή Κλειστή Δομή” και την “Υπόθεση Halkbank”, που κατέκτησαν δύο “Silver Awards” στις κατηγορίες “Best Original Reporting” και “Best International Reporting ” αντίστοιχα. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε ο απόλυτος οδηγός για μία διαφορετική και σε βάθος ενημέρωση.»

Αναλυτικά η λίστα των Βραβείων DIME 2022 που απονεμήθηκαν στο VICE Greece: