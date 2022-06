Life

“The 2Night Show”: Ο Γιώργος Παπαδάκης κάνει αποκαλύψεις για την αποχώρηση του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο “βασιλιάς της πρωινής ζώνης” για την παράδοση της σκυτάλης. Ποια είναι η δεύτερη καλεσμένη που θα έχει στην συντροφιά του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Παπαδάκη. Ο «βετεράνος» της δημοσιογραφίας, που το όνομά του είναι ταυτόσημο με την πρωινή ζώνη της ενημέρωσης για πάνω από τρεις δεκαετίες, θυμάται στιγμές και πρόσωπα από το «ταξίδι» του στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί νιώθει περήφανος που δημιούργησε την πρωινή ζώνη; Γιατί δεν ενέδωσε ποτέ στις δελεαστικές προτάσεις άλλων καναλιών;

Θα συνεχίσει και του χρόνου να λέει στους τηλεθεατές, «Καλημέρα Ελλάδα»; Ο Γιώργος Παπαδάκης απαντάει, για πρώτη φορά, στις φήμες περί αποχώρησής του. Τέλος, μιλάει για τη γυναίκα του, τα τρία αγόρια τους και τον λόγο που νιώθει περήφανος για τον καθένα ξεχωριστά.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Τζένη Κατσίγιαννη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση στο παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, μοιράζεται στιγμές από τα παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα, που διαγράφει τη δική της καλλιτεχνική πορεία.

Ποιο «τέχνασμα» χρησιμοποίησε για να ανακοινώσει στον αυστηρό πατέρα της, ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια; Πόσες φορές της ζήτησαν να τραγουδήσει, σε μία μόνο βραδιά, το τραγούδι «Τάμα»;

Επίσης, θυμάται τα δύσκολα χρόνια στο μικρό χωριό που μεγάλωσε, τον αδελφό της Γιάννη Κατσίγιαννη, που τραγουδούσε από 11 χρονών μαζί με τον πατέρα της Φώτη, και μιλάει με συγκίνηση για τον άνθρωπο που της έδωσε για πρώτη φορά δουλειά στο ταβερνάκι του.

Έχοντας πάντα στο πλευρό της τον αγαπημένο της σύζυγο Χρήστο, διηγείται την όμορφη ιστορία που τους έφερε κοντά και αφιερώνει με τη μελωδική φωνή της στον Γρηγόρη, το αγαπημένο της τραγούδι.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

#The2NightShow





Ειδήσεις σήμερα:

G7 σε Κίνα: Πιέστε τη Ρωσία για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Χανιά: πνιγόταν με πεπόνι και τον έσωσε θαμώνας του μαγαζιού (βίντεο)

Κορονοϊός – Τζανάκης: Μπορεί να φτάσουμε τα 30000 κρούσματα στα μέσα Ιουλίου