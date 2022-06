Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022: ο Ιρανός πρόσφυγας που αρίστευσε (βίντεο)

Τι βαθμολογία συγκέντρωσε ο νεαρός από το Ιράν που αρίστευσε στις εξετάσεις.

Μαθήματα δύναμης και θέλησης παραδίδει ο Κούρος Ντουρμοχαμαντί Μπαγκί, μαθητής του Πρότυπου Λυκείου Μυτιλήνης, που αρίστευσε στις Πανελλήνιες, συγκεντρώνοντας μέσο όρο 18.25.

Ο νεαρός, έφθασε πριν τρία χρόνια στη Μυτιλήνη μέσα σε μια βάρκα με τους γονείς του με τις προσφυγικές ροές από το Ιράν αφήνοντας μια δύσκολη ζωή πίσω του.

Συγκεκριμένα ο Κουρός από το Ιράν ή Κύρος στα ελληνικά, όπως ο βασιλιάς των Περσών βγήκε δεύτερος στο σχολείο του στη Θετική κατεύθυνση γράφοντας Μαθηματικά 20 , Φυσική 20, Χημεία 19,5 και Έκθεση 13,5.

