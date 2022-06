Αθλητικά

Βεράτι: Του "άρπαξαν" 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσα από το σπίτι του

Θύμα κλοπής φέρεται να έπεσε ο Μάρκο Βεράτι στις διακοπές του στην Ίμπιζα, όπου και είχε νοικιάσει ένα σπίτι από τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Ρονάλντο Ναζάριο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Ιταλός ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν έκανε τις διακοπές του στο ισπανικό νησί μαζί με τη σύζυγό του, όταν άγνωστοι εισέβαλαν σε αυτό και “ψάφρισαν” ότι βρήκαν μέσα.

Η λεία τους όμως εμφανίζεται να ήταν τεράστια και να φθάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αφού εκτός από χρήματα, στο σπίτι υπήρχαν και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

