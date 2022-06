Κόσμος

Λειψυδρία στην Ιταλία: Πιθανή κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Τι είναι αυτό που τόνισε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας Φαμπρίτσιο Κούρτσιο.



Ο κ.Κούρτσιο δήλωσε πως «θεωρεί πιθανή την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ιταλία, όπως και την υιοθέτηση περιορισμών στην ύδρευση λόγω της λειψυδρίας».

«Τους τελευταίους 12 μήνες οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν κατά σχεδόν 50% και οι χιονοπτώσεις κατά 70%», πρόσθεσε και εξήγησε ότι «σε πολλές περιοχές η κατάσταση αυτή έχει ουσιαστικές συνέπειες σε ό,τι αφορά την γεωργική παραγωγή, τα υδάτινα αποθέματα, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

Ο επικεφαλής της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας εξήγησε ότι «η προβληματική αυτή κατάσταση αφορά όλη την χώρα, με εμφανέστερες συνέπειες στην περιοχή του ποταμού Πάδου, στις ανατολικές Άλπεις και σε περιφέρειες της κεντρικής Ιταλίας».

«Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι θα πρέπει να αποφασιστεί και ο περιορισμός της παροχής νερού κατά την διάρκεια της ημέρας», πρόσθεσε ο Φαμπρίτσιο Κούρτσιο.

