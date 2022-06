Πολιτισμός

Φεστιβάλ Αθηνών: Χορευτικές “μάχες” στην Πειραιώς 260 (εικόνες)

Μετά το περσινό, δυναμικό ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Αθηνών Eπιδαύρου, όπου μύησε το κοινό της Πειραιώς 260 στο σύμπαν του hip hop και του street dance στο πλαίσιο του Κύκλου Layers of Street, το Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest επανέρχεται φέτος στις 28 και 29 Ιουνίου με νέες χορευτικές «μάχες», υποσχόμενο ακόμα πιο ηλεκτρισμένες αναμετρήσεις.

Hip Hop Battle (28/7) & All Styles Battle (29/7)

Ακολουθεί, στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, η αντισυμβατική χορογράφος Marlene Monteiro Freitas (Αργυρός Λέοντας για τον Χορό, Μπιεννάλε της Βενετίας, 2018) με μια νέα περφόρμανς όπου κυριαρχούν το δαιμονικό στοιχείο, η μεταμόρφωση, ο σουρεαλισμός, αλλά και το άφθονο χιούμορ.

Mal – Embriaguez divina / Το Κακό – Θεϊκή μέθη

Στις 30 Ιουνίου, επίσης, αμέσως μετά το τέλος της παράστασης της Freitas ξεκινάει και το Jazz στην Πλατεία!

Τζαζ νότες συνοδεύουν φέτος τις φεστιβαλικές νύχτες, με ελεύθερη είσοδο. Πέντε ξεχωριστά ελληνικά τζαζ σχήματα, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του διακεκριμένου σαξοφωνίστα Δημήτρη Τσάκα, δίνουν την επίγευση των παραστάσεων και ζωντανεύουν μαγικά τις βραδιές μας στην Πειραιώς 260.

Και από την Πειραιώς 260 πάμε Μικρή Επίδαυρο!

Με μια μοναδική συναυλία ανοίγουν οι φετινές εκδηλώσεις στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου το Σάββατο, 2 Ιουλίου, με την επιστροφή στο Φεστιβάλ του μουσικού σχήματος ΤΑΚΙΜ, το οποίο αποτελείται από πέντε σημαντικούς δεξιοτέχνες της ελληνικής δημοτικής παράδοσης που συμπράττουν φέτος με τρεις αγαπημένους ερμηνευτές: την Ελένη Βιτάλη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και την Σοφία Παπάζογλου.

