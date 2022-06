Κοινωνία

Η Σακελλαροπούλου στο ειδικό κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΠτΔ επισκέφθηκε τις Φυλακές Αυλώνα για την τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς

Η ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το ειδικό κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα για την τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς

«Όλοι οι άνθρωποι όταν τους δώσεις την ευκαιρία ανταποκρίνονται και αυτή την ευκαιρία την αξίζουν όλοι, την αξίζουμε όσοι βρεθούμε σε δύσκολη θέση» δήλωσε συγκινημένη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την επίσκεψή της στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, όπου παρέστη στην τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Δημόσιου ΙΕΚ.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, αφού ξεναγήθηκε στην έκθεση με τις δημιουργίες των νέων, εξέφρασε τη χαρά της που βρίσκεται μαζί τους μια τέτοια μέρα και τους συνεχάρη για τη δημιουργικότητα, το θάρρος και την προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις συνθήκες του εγκλεισμού μέσα από τη γνώση.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «η γνώση είναι δύναμη και ελευθερία» και τους ευχήθηκε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τα σχέδιά τους για το μέλλον, όταν θα επανενταχθούν στην κοινωνία, έχοντας τα εφόδια που θα αποκτήσουν με την πολύτιμη βοήθεια του Διευθυντή του Σχολείου Πέτρου Δαμιανού, των καθηγητών και των εθελοντών του Ειδικού Καταστήματος.

Στη συνέχεια, η κυρία Σακελλαροπούλου παρακολούθησε την προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Αντιγόνη» βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους μαθητές.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Χωρίς δίπλωμα ο 18χρονος που σκοτώθηκε - Συνελήφθη φίλος του

Θεσσαλονίκη: Έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην του

ΣτΕ: Οι αποφάσεις για τα αναδρομικά συνταξιούχων