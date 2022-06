Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Έμειναν τα ισόβια στον αγγειοχειρουργό για τo θάνατο της 36χρονης μεσίτριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Δικαστήριο, με ομόφωνη απόφαση, τον έκρινε ένοχο για «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως», χωρίς να τού αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό

Σε ισόβια κάθειρξη, όπως και πρωτόδικα, καταδικάστηκε ο 43χρονος αγγειοχειρουργός, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 36χρονης μεσίτριας, τον Απρίλιο του 2017, μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Στις φυλακές όπου ήταν κρατούμενος επέστρεψε ο 43χρονος αγγειοχειρούργος. Το Δικαστήριο, με ομόφωνη απόφαση, τον έκρινε ένοχο για «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως», χωρίς να τού αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης, τον οποίο προσπάθησε να υποδείξει ως ύποπτο ο καταδικασθέντας γιατρός.

«Οδηγήθηκα σε μια αναγνώριση απερίγραπτη. Και στη συνέχεια κατηγορούσε εμένα στις αρχές. Ήταν κάτι που ήταν εξαιρετικά δύσκολο σε μένα. Ήταν πολύ δύσκολες μέρες. Όλο το κοινωνικό μου περιβάλλον είχε αποστασιοποιηθεί ακούγοντας τα λόγια ενός γιατρού.

Δικαιωμένοι μετά την απόφαση αισθάνονται και οι δύο γιοι της μεσίτριας. «Η δικαιοσύνη έχει αποδοθεί ευχαριστώ όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν, χάσαμε έναν πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο δεν θα τον φέρει κανείς πίσω» και ο άλλος γιος της «είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την απόφαση που βγήκε, δεν φέρνει πίσω όμως την μητέρα μου».



Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχείρησε να πείσει τους δικαστές ότι επρόκειτο για ιατρικό λάθος.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε «ήταν ένα τραγικό ιατρικό λάθος, για το οποίο λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν είχα καμία πρόθεση να την σκοτώσω».

Οι δικηγόροι της οικογένειας τόνισα «Στην ουσία των πραγμάτων η ποινή αυτή δεν αποκαθιστά τον όλεθρο που έχει προκαλέσει σε αυτή την οικογένεια» και συνέχισαν «ο κατηγορούμενος ήταν κυνικός αμετανόητος ψυχρός. Ένας γιατρός που δεν έχει γίνει ξανά στα παγκόσμια χρονικά να πετάει στα σκυλιά μια ασθενή από δημόσιο νοσοκομείο».



Η 36χρονη μεσίτρια, μητέρα τριών παιδιών, είχε επισκεφθεί το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο σε ημέρα γενικής εφημερίας για να κάνει θεραπεία αφαίρεσης κιρσών από τα πόδια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος την οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο χώρο του νοσοκομείου, όπου της χορήγησε δύο ισχυρά αναισθητικά φάρμακα, τα οποία δεν ήταν απαραίτητα για τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Τα αναισθητικά φαίνεται να προκάλεσαν στη γυναίκα άπνοια και αναπνευστική καταστολή, με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός της. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος -πάντα κατά τη δικογραφία- αντί να καλέσει σε βοήθεια, «φόρτωσε» την 36χρονη στο αυτοκίνητό του και την οδήγησε στη Χαλκιδική, πετώντας τη σορό της σε γκρεμό, στην περιοχή του Παλιουρίου, όπου βρέθηκε τα επόμενα 24ωρα σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικές Αρχές τον θεώρησαν ύποπτο, καθώς ήταν ο τελευταίος που εμφανιζόταν να έχει επικοινωνία με την γυναίκα. Δεν ήταν, όμως, μόνο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που τον «πρόδωσαν», αλλά και το gps στη συσκευή του κινητού του τηλεφώνου, το οποίο αποτύπωνε όλη τη διαδρομή που ακολούθησε από τη Θεσσαλονίκη προς τη Χαλκιδική, ενώ -επιπλέον- στο αυτοκίνητό του βρέθηκε βιολογικό υλικό της θανούσας.

Για την υπόθεση το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης επιδίκασε στους συγγενείς της 36χρονης αποζημίωση, ύψους 700.000 ευρώ, για ψυχική οδύνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Χωρίς δίπλωμα ο 18χρονος που σκοτώθηκε - Συνελήφθη φίλος του

Θεσσαλονίκη: Έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην του

Σαντορίνη – “Διονύσιος Σολωμός”: Δυστύχημα μέσα στο γκαράζ