Πατήσια: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της ηλικιωμένης

Η άτυχη ηλικιωμένη είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της τον Μάρτιο του 2021.

Εξιχνιάστηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η ανθρωποκτονία 84χρονης που διαπράχθηκε τον Μάρτιο του 2021, στα Πατήσια Αττικής.

Συνελήφθησαν, με σχετικά εντάλματα, ένας 20χρονος Αλβανός και μια 38χρονη ομοεθνής του, ενώ επιπλέον ταυτοποιήθηκαν δύο Ελληνες (23χρονος, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης στη Βρετανία και 24χρονος), καθώς και ένας 25χρονος, που είναι φυλακισμένος στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρωϊνές ώρες της 8ης Μαρτίου 2021, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν στην 84χρονη κατά την είσοδο της στο σπίτι της με σκοπό τη ληστεία. Στη συνέχεια της προκάλεσαν ασφυκτικό θάνατο με απόφραξη των αναπνευστικών οδών.

Από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δραστών και προέκυψε ο τρόπος δράσης τους, καθώς και ο ρόλος του καθενός στην ανθρωποκτονία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

