Αθήνα: Απεργία σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Χειρόφρενο τραβούν την Τετάρτη λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα.

Σε 24ωρη απεργία στα λεωφορεία και τρόλεϊ αποφάσισε να προχωρήσει το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ αύριο Τετάρτη (28/6).

Το σωματείο θα οργανώσει συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΟΑΣΑ ζητώντας να μην παραταθεί η σύμβαση του οργανισμού με τα ΚΤΕΛ για ένα ακόμα έτος.

Την εν λόγω τροπολογία για τα ιδιωτικά ΚΤΕΛ στη δημόσια συγκοινωνία κατέθεσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Βάσει της τροπολογίας προβλέπεται παράταση ενός έτους στις συμβάσεις μέσω των οποίων παραχωρούνται αστικά δρομολόγια σε εταιρείες ΚΤΕΛ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

