Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνελήφθη ο δήμαρχος της Χερσώνας

Τι ανακοίνωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της κατοχικής διοίκησης Κίριλ Στρεμούσοφ.

Συνεχίζεται το ρωσικό σφυροκόπημα σε κεντρικά σημεία της Ουκρανίας, με τον πόλεμο να μην δίνει σημάδια κατάπαυσης πυρός.

Ο Ουκρανός εκλεγμένος δήμαρχος της Χερσώνας, που έχει καταληφθεί από τους Ρώσους, συνελήφθη. Αυτό ανακοίνωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της κατοχικής διοίκησης Κίριλ Στρεμούσοφ.

“Ο πρώην δήμαρχος (Ιγκόρ) Κολικάγεφ συνελήφθη. Θεωρείται ήρωας δήμαρχος σε ναζιστικό περιβάλλον (…) Αυτό το άτομο που έκανε πολύ κακό στη διαδικασία αποναζιστικοποιήσης τελικά εξουδετερώθηκε”, είπε στο ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti, ο Στρεμούσοφ, υπεύθυνος για τη Στρατιωτική και Πολιτική Διοίκηση της περιοχής Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία.

