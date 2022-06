Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Συμφώνησε η Τουρκία στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε τετραμερής συνάντηση στην οποία μετείχαν ο ΓΓ. της Συμμαχίας ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο και η Σουηδή πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον.

Σε συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ κατέληξαν σήμερα οι ηγεσίες της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας από τη Μαδρίτη όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, .

«Λευκός καπνός» σημειώθηκε προ ολίγου στο περιθώριο της Συνόδου της Συμμαχίας στη Μαδρίτη, για την ένταξη της Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, καθώς επιτεύχθηκε συμβιβασμός με την Άγκυρα. Όχημα η υπογραφή ενός μνημονίου στο πλαίσιο του οποίου οι τρεις χώρες δεσμεύονται να υποστηρίζουν η μία την άλλη απέναντι σε απειλές.

#LIVE High-level delegation from Turkiye, Finland, Sweden and NATO speak after talks in Madrid https://t.co/vcGJuiSPxK — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 28, 2022

Το τουρκικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε για την Τετάρτη συναντήσεις αξιωματούχων της Τουρκίας και της Σουηδίας. Η τετραμερής συνάντηση Κορυφής, είχε στόχο να καμφθούν οι αντιρρήσεις του τούρκου προέδρου σχετικά με την ένταξη των σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ

"Η Ελλάδα, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζει τις υποψηφιότητες της Σουηδίας και της Φινλανδίας, καθώς θεωρεί ότι η ένταξή τους θα ενισχύσει τη Συμμαχία. "Όταν υπάρχει σύρραξη στην καρδιά της Ευρώπης, το τελευταίο που χρειάζεται η περιοχή είναι η ένταση σε άλλα σημεία της. Η Ελλάδα είναι υπέρ της ενίσχυσης της Συμμαχίας, και διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και ως μέλος της ΕΕ με σειρά πρωτοβουλιών που ενισχύουν την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο" τόνιζαν κυβερνητικές πηγές.

#BREAKING Turkiye, Sweden, Finland sign memorandum on Nordic countries' NATO bids after talks in Madrid — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 28, 2022

Ο Μπόρις Τζόνσον αναγνώρισε ότι οι συνομιλίες για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα οδηγήσουν σε μια «δύσκολη συζήτηση» με την Τουρκία στη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, χαιρετίζοντας ωστόσο μια «πρόοδο».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε από την πλευρά του πως το μνημόνιο που υπεγράφη σήμερα στη Μαδρίτη ανάμεσα στις τρεις χώρες «καλύπτει» την ανησυχίες που είχε η Τουρκία αναφορικά τόσο με τις πωλήσεις-εξαγωγές όπλων όσο και με τον «αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία».

Σύμφωνα με αξιωματούχο, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η Τουρκία δηλώνει ικανοποιημένη με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν η Σουηδία και η Φινλανδία έναντι των ανησυχιών που έχει προβάλει για την ασφάλειά της.

