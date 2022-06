Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: “Άρωμα” Χόλιγουντ στα Σεπόλια για το “Rise” (εικόνες)

Αποθέωσαν τα αδέλφια Αντεκτούνμπο και την τανία “Rise” στα Σεπόλια. Δείτε φωτογραφίες...

Αποθεωτική υποδοχή επεφύλασσε ο κόσμος στην οικογένεια Αντετοκούνμπο στα Σεπόλια, ενόψει της προβολής του «RISE».

To αθλητικό δράμα της Disney+, το οποίο είχε πρεμιέρα στις 24 Ιουνίου, αφηγείται τις κακουχίες που αντιμετώπισε η οικογένεια μετά τη μετανάστευση της από τη Νιγηρία στην Ελλάδα, ενώ κεντρικό πρόσωπο είναι ο Giannis.

Ο κόσμος «πλημμύρισε» σήμερα και τα Σεπόλια, όπου θα προβληθεί η ταινία, ενώ οι Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ έτυχαν θερμής υποδοχής κατά την άφιξη τους στο ανοιχτό γήπεδο του Τρίτωνα λίγο μετά από τις 20:00.

Ανάμεσα στον κόσμο βρίσκονται και μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ και του αθλητισμού, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, συμπαίκτες του Γιάννη και του Θανάση στους Μιλγουόκι Μπακς και ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

