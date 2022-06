Κοινωνία

Ζεφύρι: Αστυνομικοί πήγαν για έλεγχο σε σπίτι και δέχθηκαν επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Ζεφύρι. Συλλήψεις και επίθεση σε αστυνομικούς.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Ζεφυρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν 32 έλεγχοι ατόμων, 24 έλεγχοι οχημάτων, βεβαιώθηκαν 21 τροχονομικές παραβάσεις, ακινητοποιήθηκαν 3 οχήματα, ενώ συνελήφθησαν και 2 άτομα για στέρηση άδειας οδήγησης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, της Υποδιεύθυνσης Επιχειρησιακών Δράσεων Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης (ΔΙ.ΑΣ.) και της Διεύθυνσης Τροχαίας (ΟΕΠΤΑ).

Επιπρόσθετα σήμερα το πρωί οι συνέλαβαν στην περιοχή του Ζεφυρίου, ακόμα δύο άτομα, τα οποία κατηγορούνται για τα αδικήματα της διατάραξης κοινής ησυχίας, απλής σωματικής βλάβης, εξύβρισης, απειλής, απείθειας και βίας κατά υπαλλήλων. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε και του Αστυνομικού Τμήματος Ζεφυρίου, που κλήθηκαν να επιληφθούν σε περιστατικό διατάραξης σε σπίτι και δέχθηκαν επίθεση από τρία άτομα.

Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ενισχυτές και 4 ηχεία ως πειστήρια του αδικήματος της διατάραξης κοινής ησυχίας, ενώ στη δικογραφία, που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου, το οποίο επελήφθη της προανάκρισης, περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο, που διέφυγε της σύλληψης.

Όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ: «Οι αστυνομικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και σε άλλες περιοχές της Αττικής για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών».

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: Προβάδισμα ΝΔ, αγωνία για ελληνοτουρκικά

Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Χωρίς δίπλωμα ο 18χρονος που σκοτώθηκε - Συνελήφθη φίλος του

Αθήνα: Απεργία σε λεωφορεία και τρόλεϊ