ΝΑΤΟ: Στο δείπνο της Συνόδου ο Κυριάκος Μητσοτάκης (εικόνες)

Στο παλάτι της Μαδρίτης ο Έλληνας πρωθυπουργός και η σύζυγός του. Μίλησε με Μπάιντεν, Τζόνσον, Μακρόν.

Επίσημο δείπνο προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ παραθέτει στο παλάτι στη Μαδρίτη ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ΣΤ’.

Το παρών στο δείπνο δίνει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που έφτασε στο παλάτι συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη -Γκραμπόφσκι, με τον βασιλιά Φίλιππο και τη βασίλισσα Λετίθια να τους υποδέχονται εγκάρδια.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Πρωθυπουργός συζήτησε σε εξαιρετικό κλίμα με πολλούς ξένους ηγέτες.

Συγκεκριμένα, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν, κουβέντιασαν για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Αμερική, με τους δυο ηγέτες να εκφράζουν την ικανοποίηση τους για την επιτυχία της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων των δυο χωρών.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και με το ομόλογο του, του Ηνωμενου Βασιλειου Μπόρις Τζόνσον, με τον οποίο θα έχει και διμερή συνάντηση αύριο Τετάρτη, με τους πρωθυπουργούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας με τους οποιους συζήτησε θέματα ενδιαφέροντος του ελληνικού στοιχείου στις χώρες αυτές. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας τον προσκάλεσε να επισκεφθεί τη χώρα του.

Ο Πρωθυπουργός είχε επισης ολιγόλεπτη συζήτηση με τον Πρόεδρο Μακρόν για τα θέματα της ατζέντας της συνόδου.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τετ α τετ με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, όπου εκφράστηκε το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω βελτίωση κυρίως των οικονομικών σχέσεων.

Το παρών θα δώσει και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ωστόσο είναι ελάχιστες έως μηδαμινές οι πιθανότητες να υπάρξει τετ α τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

