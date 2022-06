Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Καλαϊτζάκης συμφώνησε κι επιστρέφει στην Ελλάδα

Ο 23χρονος διεθνής που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Λιετκαμπέλις, αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός κατέληξε σε συμφωνία με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη για τον επαναπατρισμό του 23χρονου γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος εξαργύρωσε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στη Λιετκαμπέλις.

Οι «πράσινοι» βρήκαν τη χρυσή τομή στις διαπραγματεύσεις και αναμένεται να καταβάλουν το ποσό των 25-30.000 ευρώ στη λιθουανική ομάδα για το buy out του παίκτη.

Ο Καλαϊτζάκης αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι», ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα, που χτίζει μία βάση για το μέλλον.

Στη Λιετκαμπέλις, ο Καλαϊτζάκης είχε μέσο όρο 13 πόντους, 2,8 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ και 1,6 κλεψίματα στο Eurocup.

