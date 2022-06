Κοινωνία

Φωτιά στο Σχιστό: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες για να σωθούν σπίτια (εικόνες)

Υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο στο Σχιστό. Άνοιξαν οι δρόμοι, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων . Οι φλόγες ήταν ορατές από διαφορετικά σημεία της Αθήνας .

Φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Σχιστού στον Κορυδαλλό, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση, πάνω από τα τελευταία σπίτια, πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο ακόμα στο σημείο παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεσή της, για τυχόν αναζωπύρωση, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους περιμετρικούς δρόμους που είχαν αποκλειστεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Το πύρινο μέτωπο μπορεί να βρισκόταν κοντά στον οικιστικό ιστό, όμως με την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν απείλησε κατοικίες.

Στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σχιστό Κορυδαλλού, επιχειρούν 53 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2022

Λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο με 21 πυροσβέστες και 10 οχήματα να αποχωρούν από το Σχιστό για να μεταβούν στο νέο πύρινο μέτωπο.

