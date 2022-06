Κόσμος

Ινδία: Κατάρρευση πολυκατοικίας με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συχνές στη Μουμπάι κατά την περίοδο των μουσώνων, κυρίως λόγω της κακής οικοδομικής κατασκευής.

Μια τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στη Μουμπάι, την οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους, με τοπικούς αξιωματούχους να εκφράζουν φόβους ότι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Μέρος του κτιρίου, που βρίσκεται σε ένα πολυσύχναστο προάστιο στο κεντρικό τμήμα της πόλης, ισοπεδώθηκε σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας BMC.

Μέλη συνεργείων διάσωσης εργάζονταν για να απομακρύνουν συντρίμμια και ερείπια με το έργο τους να δυσχεραίνεται από την έντονη βροχόπτωση.

