Κορονοϊός – Μαγιορκίνης: Εξαιρετικά απίθανο να χρειαστούν νέα μέτρα

Τι είπε για το νέο επιδημικό κύμα και τα εμβόλια που αναμένονται. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή που αν την ξεπεράσουμε θα χτυπήσει συναγερμός στο σύστημα υγείας.

Ο επίκουρος καθηγητή; Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι παγκοσμίως καταγράφεται μια σημαντική αύξηση κρουσμάτων χωρίς όμως να επιβαρύνονται τα συστήματα υγείας κι αυτό ισχύει και για τη χώρα μας.

Φέρνοντας σαν παράδειγμα την Πορτογαλία για την οποία έγινε πολύ λόγος ότι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από το νέο πανδημικό κύμα, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι εκεί έχει σχεδόν ολοκληρωθεί αυτό το κύμα που προκαλούν τα υποστελέχη της Όμικρον 4 και 5 και στο δυσκολότερο σημείο του οι διασωληνωμένοι δεν ξεπέρασαν τους 120-130, με την Πορτογαλία να έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα.

Ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι η νόσηση από αυτά τα υποστελέχη μοιάζει να είναι σχετικά ήπια χωρίς βέβαια να παύει να είναι επικίνδυνη και για το λόγο αυτό φαντάζει εξαιρετικά απίθανο να αναγκαστούμε να λάβουμε νέα μέτρα μέσα στο καλοκαίρι.

Σε ότι αφορά τα εμβόλια ο κ. Μαγιορκίνης υπογράμμισε ότι προσφέρουν αυτό που λέγεται «αποστειρωτική ανοσία», δεν αποτρέπουν το ενδεχόμενο νόσησης απλά μικραίνουν τις πιθανότητες, αλλά σίγουρα προσφέρουν ηπιότερη νόσηση. Δηλαδή κάποιος που θα αρρωστήσει θα κάνει πυρετό, αλλά δε θα χρειαστεί οξυγόνο.

Σε ότι αφορά τη νέα γενιά εμβολίων που αναμένονται το φθινόπωρο, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι είναι πολύ πιθανό να παρέχουν μια ελαφρώς μεγαλύτερη προστασία απέναντι στην Όμικρον.

