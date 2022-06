Παράξενα

Καστοριά: Χαλάζι σε μέγεθος... αυγού τραυμάτισε γυναίκα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτες εικόνες από το καλοκαιρινό χαλάζι σε μέγεθος... αυγού που "έπνιξε" το την Καστοριά και τα γύρω χωριά.

Απίστευτες εικόνες από το καλοκαιρινό χαλάζι σε μέγεθος... αυγού που "έπνιξε" το βράδυ της Τρίτης την Καστοριά και τα γύρω χωριά.

Από την ορμή του πάγου μια γυναίκα τραυματίστηκε στον ώμο μία γυναίκα και προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε περιουσίες και καλλιέργειες.

Παράλληλα, στους Μανιάκους Καστοριάς οι κάτοικοι δεν πίστευαν στα μάτια τους, αφού το η σφοδρότητα με την οποία έπεφτε το χαλάζι προκάλεσε ζημιές σε αρκετά σταθμευμένα ΙΧ.

Πηγή: kozanimedia

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Σχιστό: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες για να σωθούν σπίτια (εικόνες)

Κορονοϊός – Μαγιορκίνης: Εξαιρετικά απίθανο να χρειαστούν νέα μέτρα

“The 2Night Show” – Παπαδάκης: Μέσα στην επόμενη χρονιά θα παραδώσω τη σκυτάλη