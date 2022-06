Πολιτική

Βορίδης για αναδρομικά συνταξιούχων: Η ρύθμιση θα πρέπει να είναι ενιαία

Τι είπε ο Υπουργός Εσωτερικών για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, την κατάργηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής και την κατοχύρωση από την Τουρκία του σήματος TurkAegean.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολιάζοντας την απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και τη δικαίωση μόνο όσων είχαν προσφύγει στα δικαστήριά έως τις 31 Ιουλίου του 2020, είπε ότι τέτοιες αποφάσεις είναι δύσκολο να εφαρμοστούν αποσπασματικά και παρότι δεν της αρμοδιότητας του Υπουργείου του, η άποψη του είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια ενιαία ρύθμιση.

Απαντώντας σε διαδοχικά ερωτήματα για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τόνισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι πάντα έτοιμο για τη διεξαγωγή τους, αλλά όπως έχει καταστήσει σαφές ο πρωθυπουργός, βούληση του είναι οι εκλογές να γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2023.

Ερωτηθείς για τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής και την πιθανότητα η αναστολή της να ανατραπεί στην ουσία από την αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος από τους παρόχους, παρατήρησε αρχικά ότι η Κυβέρνηση έχει κάνει μια τεράστια δημοσιονομική προσπάθεια ύψους 8 δις ευρώ για να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης για τους πολίτες και για το λόγο αυτό αν η βούληση της για κατάργηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής με οποιονδήποτε τρόπο θα υπάρξει η ανάλογη απάντηση.

Σχολιάζοντας την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος TurkAegean από τη γείτονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραδέχθηκε ότι υπήρξε αβλεψία από την αρμόδια ελληνική υπηρεσία και για το λόγο αυτό θα καταθέσουμε προσφυγή στα αρμόδια όργανα και «με την νομική μου ιδιότητα προβλέπω ότι θα την κερδίσουμε», κατέληξε ο κ. Βορίδης.





