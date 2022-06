Τεχνολογία - Επιστήμη

Απολίθωμα γυναίκας “συνομήλικο” της Λούσι στην Νότια Αφρική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολίθωμα γυναίκας των σπηλαίων φέρνει νέα δεδομένα για τους προγόνους του ανθρώπου.

Μία νέα χρονολόγηση απολιθωμάτων στη Νότια Αφρική αποκάλυψε ότι είναι ένα εκατομμύριο χρόνια παλαιότερα από ό,τι θεωρούνταν έως τώρα, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα στην παλαιοανθρωπολογία.

Πιο γνωστό ανάμεσα σε αυτά τα απολιθώματα είναι το κρανίο της λεγόμενης «Κας Πλες», το πιο ολοκληρωμένο κρανίο αφρικανικού Αυστραλοπίθηκου (Australopithecus africanus), το οποίο είχε βρεθεί στη Νότια Αφρική το 1947. Με βάση τη νέα εκτίμηση, το κρανίο χρονολογείται πριν 3,4 έως 3,6 εκατομμύρια χρόνια, συνεπώς ο εν λόγω νότιος Αυστραλοπίθηκος έζησε περίπου την ίδια εποχή με τη διάσημη «Λούσι», έναν Αυστραλοπίθηκο της ανατολικής Αφρικής.

Τα απολιθώματα είχαν βρεθεί στα σπήλαια Στερκφοντέιν νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ (γνωστά και ως «Λίκνο της Ανθρωπότητας»), όπου έχουν έρθει στο φως περισσότερα απολιθώματα Αυστραλοπιθήκων από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Η προηγούμενη χρονολόγηση τοποθετούσε την ηλικία της «Κας Πλες» και των υπολοίπων απολιθωμάτων πριν 2,1 έως 2,6 εκατομμύρια χρόνια. Αλλά η νέα μελέτη, με επικεφαλής τον Ντάριλ Γκρέιντζερ του αμερικανικού Πανεπιστημίου Πέρντιου, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το BBC, μεταθέτει την ηλικία τους κατά ένα εκατομμύριο χρόνια στο παρελθόν.

Με δεδομένο ότι ο ανατολικοαφρικανικός Αυστραλοπίθηκος (Australopithecus afarensis), με γνωστότερο εκπρόσωπο τη «Λούσι» στην Αιθιοπία, ζούσε πριν 3,2 εκατομμύρια χρόνια, θεωρείται πλέον πιθανό ότι επρόκειτο για προγόνους του ανθρώπου που συνυπήρξαν στη «μαύρη ήπειρο». Χωρίς να αποκλείεται από τους επιστήμονες ότι αυτά τα δύο προανθρώπινα είδη ταξίδευαν σε μεγάλες αποστάσεις, συναντήθηκαν κάποτε και έφτασαν σε επιμιξία, γεγονός που -αν συνέβη- περιπλέκει περισσότερο το εξελικτικό δέντρο του ανθρώπου.

Σύμφωνα με το επιστημονικό Μουσείο Σμιθσόνιαν των ΗΠΑ, οι Αυστραλοπίθηκοι περπατούσαν στα δύο πόδια τους, αλλά ήταν πολύ πιο κοντοί από τους σημερινούς ανθρώπους (κατά μέσο όρο 1,38 μέτρα τα αρσενικά και 1,15 μέτρα τα θηλυκά).

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΑΤΟ – Μαξίμου: Ικανοποίηση για τη συμφωνία ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας

ΗΠΑ: 8χρονος πυροβόλησε και σκότωσε βρέφος ενός έτους

Καναδάς: Νεκροί και βαριά τραυματίες σε απόπειρα ληστείας τράπεζας