“Το Πρωινό”: Ο Δημητρακόπουλος για την υγεία του Φιλιππίδη και η αντίδραση της Σκορδά (βίντεο)

Πώς αντέδρασε η Φαίη Σκορδά στις δηλώσεις του Μιχάλη Δημητρακόπουλου για την κατάσταση της υγείας του εντολέα, Πέτρου Φιλιππίδη.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" για την κατάσταση της υγείας του εντολέα του και αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις, η οποία αναφέρθηκε ότι δυσκολεύεται να βρει δουλειά λόγω των καταγγελιών που έκανε στο πλαίσιο του #metto.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι άσχημα ψυχολογικά. Η αρρώστια την οποία αντιμετωπίζει που σιγά σιγά αδρανοποιεί και φθείρει ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού του, έχουν ως πολύ πιθανό αποτέλεσμα κάποια στιγμή να επέλθει ανακοπή της λειτουργίας της καρδιάς. Η αγωνία που έχει ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι να μπορέσει να καταφέρει να είναι ζωντανός και να μπορέσει να απολογηθεί. Η αγωνία του δεν είναι αν θα ζει, η αγωνία του είναι να καταφέρει να απολογηθεί και μετά ας πεθάνει».

Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, η Φαίη Σκορδά αντέδρασε και δεν θέλησε να σχολιάσει το κομμάτι της υγείας του Πέτρου Φιλιππίδη. «Την πρώτη παράμετρο ας μην τη σχολιάσουμε σας παρακαλώ πολύ. Είναι προσωπικά δεδομένα. Προφανώς ευχόμαστε υγεία, για τα αυτονόητα θα μιλάμε; Γιατί δεν πάει ένας γιατρός;» σχολίασε η Φαίη Σκορδά.





Για τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου αφήνοντας να εννοηθεί ότι δυσκολεύεται να βρει δουλειά λόγω των καταγγελιών που έκανε στο πλαίσιο του #metto, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε:

«Νομίζω ότι αυτή η θεώρηση δεν είναι σωστή. Ίσα ίσα οι γυναίκες που κάνουν καταγγελίες αυτή τη στιγμή είναι πρόσωπα που χαίρουν σεβασμού από όλη την κοινωνία. Άσχετα αν αυτές οι καταγγελίες είναι πραγματικές ή είναι ψευδείς. Νομίζω ότι ένας ηθοποιός αν έχει ταλέντο δέχεται προτάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι και κάποιος ο οποίος δεν δέχεται προτάσεις δεν έχει ταλέντο».

